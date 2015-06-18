Вчені запропонували вирощувати в Криму гігантських креветок

Ростовські та кримські вчені пропонують організувати в Криму виробництво з вирощування гігантської прісноводної креветки Macrobrachium rosenbergii, використовуючи при цьому унікальні геотермальні води півострова, повідомив РИА Новости голова Південного наукового центру РАН академік Геннадій Матишов.

За його інформацією, вчені Інституту морських біологічних досліджень імені Ковалевського (Севастополь) і Південного наукового центру РАН (Ростов-на-Дону) провели дослідження біологічного різноманіття прибережних зон Криму, а також можливостей застосування геотермальних вод півострова.

"Було встановлено, що природні джерела термальної води, що мають певну температуру й напори, можна використовувати для успішного вирощування гігантської креветки, відомої також як малайзійська", — сказав співрозмовник агентства. Він уточнив, що сьогодні цей вид масово культивується в країнах Південно-Східної Азії.

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За інформацією інституту імені Ковалевського, гігантська креветка в штучних умовах легко розмножується і відрізняється високим темпом зростання. При оптимальних умовах культивування — теплій і чистій воді — за рік вона досягає 150 грамів і довжину до 30 сантиметрів.

"При цьому використання геотермальних вод значно прискорює темпи її зростання — за 45 діб її довжина збільшується в 3,4 рази, до 8 сантиметрів. Крім того, відсоток виживання зростає з 69% до 86%", — говориться в підсумковому звіті, що стосується дослідження. Таким чином, товарна продукція креветки може бути отримана в більш короткі терміни і в більшому обсязі.

"Враховуючи, що на Кримському півострові є ціла низка природних родовищ геотермальних вод, їх використання може бути корисним для проекту імпортозаміщення цієї товарної аквакультури. У багатьох країнах світу аналогічні проекти приносять багатомільярдні доходи до бюджетів", — резюмував Матишов.