Росспоживнагляд доручив не допускати на ринок американський порошковий алкоголь

Росспоживнагляд визнав порошкоподібний алкоголь потенційно небезпечним для здоров'я і доручив не допустити його появи на російському ринку. Про це повідомляється на сайті відомства, передає Lenta.ru.

«Порошкоподібний алкоголь може впливати на слизові оболонки носової та ротової порожнини. В результаті етиловий спирт, який міститься у ньому, всмоктується слизовими оболонками і надходить у кров, що може призводити до сильного алкогольного сп'яніння, опіку слизових і інтоксикації», — вважають у Росспоживнагляді.

Зазначається, що один із головних ризиків — можливість зміни споживачем дозування порошку при змішуванні з водою або його неправильне вживання. Так, у відомстві побоюються, що росіяни вживатимуть порошковий алкоголь у сухому вигляді або вдихатимуть.

У Росспоживнагляді додали, що в техрегламенті Митного союзу немає згадок і вимог до порошкового алкоголю.

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8 червня голова комісії Громадської палати з питань соціальної політики, трудових відносин і якості життя громадян Володимир Слепак направил на адресу спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко лист з проханням заборонити або обмежити продаж порошкового алкоголю в Росії.

Раніше, 4 червня, про необхідність заборонити в Росії продаж порошкового алкоголю заявив заступник голови Росалкогольрегулювання Владислав Спірін.

На початку червня «Известия» писали, що американська компанія Lipsmark LLC, що виробляє порошковий алкоголь Palcohol, збирається прийти на російський ринок у 2016-му. В США старт продажів порошкового алкоголю намічений на літо цього року. На даний момент компанія пропонує суху версію горілки, рому та коктейлів «Космополітен», «Маргарита», а також Lemon Drop.