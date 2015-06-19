Окупанти Криму вирішили обмежити поставки курятини з материкової України

Россільгоспнагляд заявляє, що з 1 липня вводить обмеження на ввезення курячого м'яса з материкової України в анексований Крим. У відомстві пояснюють це наміром не допустити реекспортної продукції з Америки, Канади та країн Європи, передають «Крим.Реалії».

Як сказано в повідомленні Россільгоспнагляду, кримським представникам продовольчого бізнесу вже повідомили про те, що «ввезення м'яса з материкової України буде здійснюватися виключно з атестованих підприємств».

У відомстві повідомили, що є побоювання занесення до Криму грипу птахів, але при цьому запевнили, що «нововведення не позначиться на обсягах постачання зазначених товарів до Криму».

Реакції українських виробників, постачальників, а також представників продуктового бізнесу в Криму на такі обмеження поки невідома.

Це не перша спроба російського відомства обмежити постачання продуктів у анексований Росією Крим. У повідомленнях Россільгоспнагляду нерідко фігурує інформація про незадовільну якість продуктів з материкової України, які відомство не пускає на півострів. Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

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Раніше повідомлялося, що через ускладнення умов переміщення товарів через адміністративний кордон з материковою Україною багатьом кримським бізнесменам довелося тимчасово закритися, обдумуючи подальші варіанти роботи. Їздити за товаром на російські гуртові ринки наважилися далеко не всі.

Нещодавно народні депутати України від коаліції внесли в парламент законопроект про заборону на ввезення будь-яких видів товарів на територію Криму. У цьому ж документі міститься норма, відповідно до якої перетнути адмінкордон з півостровом можна буде тільки за спеціальним дозволом.

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Після анексії Криму Росією в березні 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формальний адміністративний, але фактично – справжній кордон Крим оголошено тимчасово окупованою територією.