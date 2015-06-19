У Росії пригрозили включити рибні консерви в санкційний список

Рибні консерви та шпроти можуть потрапити в санкційний список в разі продовження продуктового ембарго РФ. Про це ТАСС повідомив керівник Росриболовства Ілля Шестаков в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"У санкційний список можна було б включити і рибні консерви", - сказав він, пояснивши, що така модель захисних заходів була б доцільна в разі продовження продовольчого ембарго.

"Шпроти можуть потрапити в санкційний список, якщо така модель буде ухвалена", - уточнив Шестаков.

Читайте такожРосійський віце-прем'єр назвав "маргінальним" ефект санкцій на економіку РФ

Глава відомства підкреслив, що Росія вже досить самозабезпечена консервною продукцією. До того ж немає проблем і з імпортом "екзотичних" консервів.

"У нас немає ніяких проблем з імпортом консервів навіть екзотичних. Їх можуть перекрити ті країни, які не знаходяться в списку санкцій - африканські країни. Російські рибалки також привозять здобуту у далеких берегів продукцію в Калінінград, де вона переробляється в консерви", - пояснив Шестаков.

Раніше в Росриболовстві заявили, що уряд РФ відмовився від ідеї відновлення промислового забою далекосхідних тюленів. Таким чином низка чиновників планували наситити ринок вітчизняними товарами в умовах продовольчого ембарго.