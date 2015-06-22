Обшуки в "Укрспирті" підтвердили зловживання попереднього керівництва – ДФС
Під час обшуків, які відбулися минулого тижня на державному підприємстві «Укрспирт», Державна фіскальна служба (ДФС) отримала підтвердження зловживань колишнього директора компанії Михайла Лабутіна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.
Він нагадав, що стосовно Лабутіна в 2014 році було порушено кримінальну справу, в рамках якої слідством доводиться несплата «Укрспиртом» податків на 200 млн грн і розкрадання держкоштів на суму понад 35 млн грн.
«У рамках здійснення процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні нами було проведено обшуки як у головному офісі «Укрспирту», так і на підприємствах. Метою даних обшуків було підтвердження даних слідства, отримання доказової бази щодо протиправних дій попереднього керівництва «Укрспирту... Процесуальними діями було доведено й отримано беззаперечні докази порушень в «Укрспирті», - сказав Білан.
За його словами, зокрема, було отримано документи, які свідчать про переведення в 2014 році коштів на фіктивні підприємства.
У свою чергу присутній на прес-конференції в. о. голови «Укрспирту» Роман Іванюк уточнив, що йдеться про попередню оплату за зерно, яке так і не було поставлено держпідприємству.
Білан зазначив, що процесуальні дії в рамках кримінального провадження щодо порушень в «Укрспирті» проходять за підтримки діючого керівництва держпідприємства.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня правоохоронні органи провели обшук і вилучення документів в адміністративних приміщеннях державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Обшук проводився в рамках справи, порушеної у 2014 році за фактом зловживань своїм становищем колишнього директора концерну Михайла Лабутіна.
Раніше Державна фіскальна служба заявила про те, що підозрює екс-керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 28,2 млн грн. У січні Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали ввійти 76 спиртзаводів, але на баланс підприємства поки що передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».