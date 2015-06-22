Обшуки в "Укрспирті" підтвердили зловживання попереднього керівництва – ДФС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

Він нагадав, що стосовно Лабутіна в 2014 році було порушено кримінальну справу, в рамках якої слідством доводиться несплата «Укрспиртом» податків на 200 млн грн і розкрадання держкоштів на суму понад 35 млн грн.

«У рамках здійснення процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні нами було проведено обшуки як у головному офісі «Укрспирту», так і на підприємствах. Метою даних обшуків було підтвердження даних слідства, отримання доказової бази щодо протиправних дій попереднього керівництва «Укрспирту... Процесуальними діями було доведено й отримано беззаперечні докази порушень в «Укрспирті», - сказав Білан.

За його словами, зокрема, було отримано документи, які свідчать про переведення в 2014 році коштів на фіктивні підприємства.

У свою чергу присутній на прес-конференції в. о. голови «Укрспирту» Роман Іванюк уточнив, що йдеться про попередню оплату за зерно, яке так і не було поставлено держпідприємству.

Білан зазначив, що процесуальні дії в рамках кримінального провадження щодо порушень в «Укрспирті» проходять за підтримки діючого керівництва держпідприємства.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня правоохоронні органи провели обшук і вилучення документів в адміністративних приміщеннях державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Обшук проводився в рамках справи, порушеної у 2014 році за фактом зловживань своїм становищем колишнього директора концерну Михайла Лабутіна.

Раніше Державна фіскальна служба заявила про те, що підозрює екс-керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 28,2 млн грн. У січні Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали ввійти 76 спиртзаводів, але на баланс підприємства поки що передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».