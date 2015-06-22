Україна стала третім за величиною постачальником курятини до Євросоюзу

Про це у понеділок в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

"За даними наших партнерів у Генеральному Директораті Європейської Комісії «Аграрна політика та розвиток сільської місцевості», за перші чотири місяці поточного року Україна стала третім по значущості імпортером курятини до ЄС. Імпорт вітчизняного м’яса свійської птиці поступається лише Бразилії та Таїланду, які є традиційно головними постачальникам курятини до Євросоюзу", - сказав він.

Український дипломат пояснив, що такий "знаковий стрибок" став можливим за рахунок двох факторів: відкриття доступу для української свійської птиці на ринки ЄС – і "це заслуга виключно вітчизняних птахівників", а також за рахунок автономних торговельних преференцій, які фактично означають одностороннє застосування Євросоюзом умов угоди про вільну торгівлю з Україною.

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Єлісєєв також повідомив, що потенційні імпортери "надзвичайно зацікавлені" в українській курятині. За його словами, в рамках квотування імпорту даної продукції у поточному році Єврокомісія третій квартал поспіль встановлює так звані коефіцієнти розподілу – відсоткове значення перевищення попиту над доступним обсягом квоти на відповідний квартал. "Останній такий коефіцієнт, встановлений для третього кварталу цього року, до речі, цієї суботи, двадцятого червня, має значення близько 2,96 відсотка. Інакше кажучи, якщо європейський імпортер надіслав запит на отримання права для безмитного ввезення до ЄС 100 тон курятини в рамках українських автономних торговельних преференцій, то він отримає ліцензію для імпорту лише трьох тон", - пояснив представник України в ЄС.

При цьому Єлісєєв зазначив, що найбільший попит на українську курятину спостерігається в Нідерландах та Німеччині. "Лише за чотири місяці поточного року до цих країн ввезено відповідно 2,95 та 2,55 тисяч тон такої продукції", - уточнив він.

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Посол наголосив, що курятина стала першим продуктом тваринного походження, який вийшов на європейські ринки. "З першого ж року поставок українська курятина засвідчила свою кон’юнктурну спроможність конкурувати з продукцією інших держав-імпортерів. Ми розуміємо, що зростання обсягів поставок до ЄС м’яса свійської птиці буде стримувалися тарифною квотою, передбаченою Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а тому не приховуємо, що збільшення обсягів квоти на курятину входитиме до основного пулу пропозицій української сторони щодо трансформації "тарифного пакету" у ході реалізації Угоди про зону вільної торгівлі, яке розпочнеться з 2016 року", - заявив Єлісєєв.

У цьому зв'язку він зазначив, що приклад птахівників "має слугувати орієнтиром для інших тваринних галузей вітчизняного агробізнесу – молочників, виробників свинини та яловичини".