У Росії пропонують ввести ембарго на постачання квітів і шоколаду з ЄС

Про це він заявив «Газете.Ru».

За словами Алексєєнко, в даний час лунають пропозиції щодо обмеження поставок квіткової продукції з країн Євросоюзу.

«Багато інших країн готові нам поставляти квіти, та й своя галузь у разі ембарго почне потихеньку відновлюватися. Також давно звучать заклики до того, щоб поставки з Латинської Америки йшли напряму, а не через ті ж Нідерланди», — розповідає чиновник.

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Крім цього, російські виробники, за його словами, пропонують заборонити ввезення і європейського шоколаду. «На полицях російських магазинів розміщуються елітні сорти шоколаду з Євросоюзу, наприклад з Бельгії, Франції, Німеччини. І це саме той сегмент ринку, який наші виробники хотіли б зайняти. Адже у нас є можливості виробляти шоколад елітних сортів», — стверджує Алексєєнко.

Втім, єдиним органом, що вирішує питання розширення санкцій, залишається уряд, підкреслив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв попросив віце-прем'єра РФ, керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька підготувати пропозиції про введення відповідних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням санкцій з боку ЄС.