Україна завдяки СОТ відкриє "молочці" доступ на ринок Казахстану

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Ми у рамках багатосторонньої робочої групи все ж підписали цей протокол. Якщо Казахстан змінить торговельну політику щодо України - Україна має право відповідним чином змінити свою торговельну політику щодо Казахстану», - сказав він.

За словами Яценюка, підписання подібних протоколів є правом кожної країни - члена СОТ у разі вступу нових учасників до цієї організації, яким Україна раніше не користувалася.

«Два попередні уряди здали економічні інтереси України перед Російською Федерацією. Україна не вступила у двосторонні переговори з Росією, ми дали «зелене світло» на вступ Російської Федерації до Світової організації торгівлі, не підписавши двосторонній протокол про доступ українських товарів та українських послуг на російський ринок», - зазначив він.

Також прем'єр-міністр підкреслив, що підписання протоколу дасть можливість розширити ринок збуту для української молочної продукції.

«Підписання протоколу означає доступ української «молочки» на ринок Казахстану», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Канада мають намір в найближчі три місяці завершити переговори про створення Зони вільної торгівлі між двома країнами.

З 1 січня 2016 року має запрацювати всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Також, згідно з програмою роботи українського уряду, затвердженою у грудні 2014 року, Україна розраховує укласти угоди про зони вільної торгівлі з Туреччиною, Канадою, Ізраїлем, країнами Африки і низкою Балканських країн.