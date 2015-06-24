Україна може удвічі збільшити експорт сільськогосподарської продукції — Мінагрополітики

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, передає прес-служба відомства.

Він нагадав, що Україна вже досягла рекордної позначки в експорті, який сягнув майже 34 млн тонн зернових. Країна є світовим лідером з експорту соняшника та соняшникової олії, третім постачальником зернових, входить до першої десятки експортерів м’яса курятини. «Україна зміцнює позиції на світовому аграрному ринку. Ми вже годуємо близько 140 млн людей на планеті. А загалом Україна може забезпечити продовольством більше 400 млн споживачів. Для цього нам потрібні інвестиції, модернізація логістичних потужностей та розширення ринків збуту», — сказав Олексій Павленко.

Він наголосив, що українські аграрії досягли суттєвих результатів у диверсифікації експорту в азійському, європейському та африканському напрямах. «Вже зараз до країн Митного союзу ми експортуємо менше, ніж до африканського континенту. Ще один пріоритет — Азія і Близькій Схід. Експорт до цих країн сягнув 6,6 млрд доларів США», — додав міністр.

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Зі свого боку торгівельний представник України Наталя Микольська повідомила, що тривають перемовини щодо зон вільної торгівлі з Туреччиною, Ізраїлем, Канадою. «З Канадою зокрема ми просунулися далі, ніж з іншими. Сторони докладуть всіх зусиль, щоби завершити переговори до кінця літа», — наголосила Наталя Микольська.

За її словами, українська сторона опрацьовує можливість оскарження деяких російських обмежень у ВТО, Україна і ЄС готують консультації на політичному та експертному рівнях.