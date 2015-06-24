Корпорація Roshen Порошенка вийшла на польський ринок

Кондитерська корпорація Roshen, що належить президентові України Петру Порошенку, заявила про вихід на ринок Польщі і планує увійти в п'ятірку найбільших гравців ринку протягом п'яти років.

Про це повідомляє польське видання Puls Biznesu з посиланням на голову компанії Roshen Europe в Польщі Артура Мартинюка.

«Протягом п'яти років хочемо стати одним із найбільших гравців на польському ринку. Уважно дивимося, як тут працюють Wawel Wedel, Colian і Mieszko», – заявив Мартинюк.

Видання також повідомляє, що Roshen відкрила офіс у Варшаві і набирає команду для побудови системи продажів.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen, яка належить президентові України Петру Порошенку, - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).