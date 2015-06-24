У Мінсільгоспі РФ задумалися про заборону імпорту шоколаду, рибних консервів і квітів з ЄС

Про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу.

«Ми дійсно розглядаємо й інші пропозиції щодо санкційного списку продуктів, товарів. Росспоживнагляд за нашої підтримки вносить пропозиції на розгляд про те, щоб заборонити ввезення на територію нашої країни кондитерських виробів... це рибні консерви, в тому числі не погано розвивається рибна промисловість», - сказав Ткачов.

За його словами, кондитерська промисловість в РФ дуже потужна і «вже стала з колін» і її продукція відома за межами Росії.

«Я думаю, що можемо розглянути питання й щодо квітів, це також ціла індустрія», - зазначив Ткачов.

При цьому він заявив, що продовження санкцій «це як бальзам на душу» й абсолютно позитивно діє на економіку РФ.

Читайте такожУ Росії пригрозили включити рибні консерви в санкційний список

За його словами, відкриття нових ніш дає можливості для підприємливих людей в РФ, які можуть замінити імпортну промисловість і зробити Росію «аграрною державою як це було до революції».

Як повідомляв УНІАН, раніше Ткачов заявляв, що Росія не розширюватиме список заборонених продуктів з країн Заходу, які ввели антиросійські санкції.

22 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив підготувати постанову про збереження ембарго на продукцію ЄС після розширення санкцій Євросоюзу.

22 червня Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було ухвалено 31 червня 2014 року. Санкції було посилено 8 вересня 2014 року.

Читайте такожРосія частково скасувала ембарго на ввезення фруктів із Молдови

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада офіційно оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.