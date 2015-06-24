Казахстан пустив на свій ринок м'ясо-молочні продукти 8 українських підприємств

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на заступника міністра – торгового представника України Наталію Микольску.

Згідно з повідомленням, у списку допущених на ринок Казахстану компанії «Житомирський маслозавод», «Клуб Сиру» (Канівська філія), «Літинський молочний завод», «Куп'янський молочно-консервний комбінат», «Зевс ЛТД», "Свіженька", «Черкаська продовольча компанія» і «Техмолпром».

Також повідомляється, що вже досягнуто домовленості про розширення цього списку ще на сім компаній, серед яких «Молочний дім», «Лакталіс – Миколаїв», «Ічнянський молочно-консервний комбінат», «Звенигородський сироробний комбінат», «Жашківський маслозавод», «Барський птахокомбінат» і «Агромарс».

Крім цього, Микольська також зазначила, що в рамках завершення узгодження вступу Казахстану до СОТ 19 червня між двома країнами було укладено двосторонній протокол. За словами заступника міністра, це дасть Україні право на захист своїх інтересів у разі зміни пов'язаних ставок ввізного мита іншою стороною вже після вступу до СОТ.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року Росспоживнагляд повністю заборонив поставку молочних продуктів з України на російський ринок, який був основним для більшості українських експортерів цих товарів. Слідом за Росією обмеження на ввезення української «молочки» прийняв і Казахстан. У зв'язку з цим виробники сирів змушенібули переорієнтуватися на виробництво вершкового масла і сухого молока.

Експорт сиру з України в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 3 рази - до 19,4 тис. тонн, незгущенного молока і вершків на 8,9% - до 6,9 тис. тонн. При цьому експорт вершкового масла торік зріс у 3 рази, до 11,2 тис. тонн, а згущеного молока та вершків – на 35,4%, до 49,9 тис. тонн.