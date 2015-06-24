В Україні почалися жнива

Аграрії південних областей України приступили до збирання ранніх зернових культур, повідомив очільник Міністерства аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) Олексій Павленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«В Україні розпочалися жнива. Перші 20 тисяч гектарів на півдні обмолочено. Загалом аграрії підійшли до жнив з високою готовністю», - написав Павленко.

Він також зазначив, що сприятливі погодні умови, а також перші обкоси обіцяють добрий урожай цього року.

Як повідомлялося, за інформацією Мінагропроду, зерновий клин в Україні в 2015 році становить 14,8 млн га, з якого 7,9 млн га – озимі, 6,9 млн га – ярі культури.

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Довідка УНІАН. За даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за 23 роки незалежності. Обсяг експорту зернових у 2014/2015 маркетинговому році вже досяг 33,9 млн тонн.