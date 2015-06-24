ДПЗКУ планує відвантажити у рамках китайського контракту до 2 млн тонн зернових

Про це повідомив в.о. голови правління корпорації Борис Приходько під час прес-конференції.

«Я вважаю, що ССЕС отримає квоти в розмірі 1,5 – 2 млн тонн, а ДПЗКУ поставить даний об’єм в Китай», — сказав керівник корпорації, додавши, що за аналізом USDA і китайських аналітиків загальний імпорт кукурудзи в КНР в поточному маркетинговому році складе 3 – 4 млн тонн.

Загалом, в наступному маркетинговому році ДПЗКУ планує відекспортувати більше 3 млн тонн українських зернових.

При цьому Борис Приходько додав, що у разі оптимізації логістичних процесів у корпорації, можна досягнути перевалки у 2,8-3 млн тонн, використовуючи власні термінали (Одеський зерновий термінал і Миколаївський портовий елеватор). «Виходячи з перспектив збільшення експорту до 5 млн тонн зернових, ми вже ведемо переговори з власниками інших портових терміналів. Наша ціль, щоби корпорація запрацювала як швейцарський годинник, тобто щоб усі її підрозділи працювали дуже згуртовано, тоді не буде демереджів. Саме це є гарантованою запорукою стабільних відносин з нашими партнерами», — сказав в.о. голови правління.