Винороби Криму знову просять ввести ембарго на імпорт європейських вин

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на голову кримського Бюро винограду і вина Яніну Павленко.

"Збираємося обговорити на найближчому засіданні Бюро винограду і вина питання повторного звернення до керівництва країни щодо введення заборони на ввезення європейського вина. Засідання буде наступного тижня", - повідомила вона.

Павленко нагадала, що минулого року кримські винороби вже зверталися з подібним проханням до президента Росії Володимира Путіна.

Ідею ембарго для європейських вин готовий підтримати директор Інкерманського заводу марочних вин Олексій Липко, хоч і не бачить у них загрози длякримських виноробів.

"По співвідношенню ціна-якість європейські вина для нас не конкуренти", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія в односторонньому порядку ввела спеціальне підвищене мито на вина та сільгосппродукцію з Молдови.