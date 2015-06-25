Тернопільська облрада виступила проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель

Як передає УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана та прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, прийнятому сьогодні на сесії обласної ради. За нього проголосували 74 із 76 зареєстрованих депутатів.

У зверненні депутати наголосили, що сільськогосподарські землі - це не просто джерело інвестицій, а єдиний стратегічний ресурс нації, який не підлягає відтворенню і від якого залежить продуктова безпека та геоекономічна роль України у світі.

Вони також висловили переконання, що зняття з 2016 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення не піде на користь селянам та фермерам, малим і середнім підприємствам, які внаслідок різкої девальвації гривні та наступного зростання цін втратили заощадження і не мають вільних коштів для того, щоби взяти участь у приватизації землі.

Читайте такожЕксперт вважає високою ймовірність продовження ВР мораторію на продаж сільгоспземель «Зняття мораторію невигідне державі та власникам сільськогосподарських паїв, адже, знову ж таки, внаслідок знецінення національної валюти вартість землі суттєво впала, а отже, надходження від її продажу будуть меншими, ніж очікувалося. Крім того, бази даних Державного земельного кадастру дотепер не сформовані, тож економічна оцінка більшості земель не встановлена, що відкриває широкі можливості для спекуляцій та корупції. Єдиними групами, зацікавленими у форсуванні приватизації землі, є аграрні олігархи і великі транснаціональні агрокомпанії, які, користуючись глибокою економічною кризою та зубожінням українців, сподіваються скупити українські землі задешево», – переконані депутати.

Вони також висловили застереження, що узаконення торгівлі землею сільськогосподарського призначення може перетворити Україну на сировинну колонію, в якій українці опиняться в статусі наймитів, а держава втратить вплив на внутрішній продовольчий ринок.

Відтак депутати закликали керівництво держави внести зміни до чинного законодавства України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення, а також припинити обслуговувати інтереси агроолігархів, прикриваючись необхідністю залученням нових інвестицій.

«Уряд повинен нарешті навчитися залучати чужоземні інвестиції в українську економіку без продажу стратегічних національних ресурсів та підприємств шляхом створення сприятливих регуляторних умов для бізнесу», – підкреслили депутати.