Росія затвердила новий список продовольчого ембарго на західні товари

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Продовжено на один рік заборону на ввезення до Росії окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Канада, Австралія і Королівство Норвегія», - йдеться у повідомленні.

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Також затверджена нова редакція переліку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, що заборонені до ввезення в Росію. Зокрема, з переліку виключено мальки форелі (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриць і мідій. Це дозволить збільшити обсяги виробництва затребуваних на російському ринку об'єктів аквакультури, а також організувати нові рибоводні господарства і підтримати чинні, впевнені в уряді РФ.

Крім того, до переліку включені готові або харчові продукти, виготовлені за технологіями виробництва сиру, які містять 1,5% або більше молочного жиру.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сьогодні на засіданні уряду заявив, що список продуктів, заборонених до постачання в РФ з країн Заходу залишився колишнім.

«Вчора президент підписав президент про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки РФ. Я щойно затвердив актом уряду перелік товарів, щодо яких ще на один рік продовжено заборону на імпорт у нашу країну – до 5 серпня наступного року», - сказав Медведєв.

Раніше глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов заявляв про ініціативи включення до списку ембарго кондитерських виробів, рибних консервів і квітів.