Російський ринок не подужає заборону на ввезення європейського вина - Мінсільгосп РФ

Росія поки не готова до заборони на ввезення європейського вина або кондитерських виробів, так як це негативно позначилося б на вітчизняних споживачах, вважає глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов, передає РІА "Новости".

"Ми виходимо, насамперед, з інтересів споживачів, тому що якщо ми, умовно, "закриємо" вино, скажімо, ті ж кондитерські вироби або щось інше (з цього ряду), це може дуже погано позначитися, перш за все, на балансі продовольства в нашій країні", — сказав міністр.

Читайте такожРосії доведеться ще довго працювати при жорстких бюджетних обмеженнях - МедведєвЗа його словами, "ми ще не виробляємо стільки вина, щоб повністю задовольнити запити вітчизняного споживача". Глава Мінсільгоспу впевнений, що до цього питання треба ставитися обережно. "Я вважаю, що якщо заміщати, то еволюційним шляхом ці види продукції, де ми ще не домінуємо" — сказав він.

"Ці питання обговорюються, але сьогодні - не час, треба продумати все ретельно і, звичайно, все проаналізувати і прорахувати", — сказав глава відомства.

26 червня Росія продовжила на рік продовольче ембарго відносно тих країн, які ввели санкції проти РФ.