Бойовики зібралися відібрати в Ахметова і Новинського сільгосппідприємства в Донецькій області

Про це заявив лідер бойовиків Олександр Захарченко, повідомляє Остров.

"Новоазовськ, всі підприємства, які входять в Харвест, а це великі підприємства з розведення великої рогатої худоби та молочні ферми, вони повинні бути взяті під «державний» контроль. Забезпечення м'ясом та молоком – це першочергове завдання "держави", - заявив Захарченко під час "прямої лінії".

У 2011 році найбільший холдинг України СКМ і його партнер по гірничо-металургійному бізнесу "Смарт-Холдинг" створили на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча (ММК ім.Ілліча, Донецька обл.) сільськогосподарський холдинг Група HarvEast із земельним банком понад 200 тис. га.

Читайте такожАграрний сектор України: з року контрастів у рік випробувань HarvEast займається розвитком рослинництва і молочного тваринництва.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Рінату Ахметову.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу" є Вадим Новинський.