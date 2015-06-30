Депутати дозволили збільшувати розмір орендної плати за землю
13:56, 30 червня 2015Агро
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ВР встановила, що розмір орендної плати за земельні ділянки може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки
«За» дане рішення проголосувало 247 народних депутатів / zn.ua
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати» (реєстраційний номер 2640).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 247 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України і встановити, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
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