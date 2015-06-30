Депутати дозволили збільшувати розмір орендної плати за землю

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати» (реєстраційний номер 2640).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 247 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожРада зробила перший крок до реформи держзакупівель

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України і встановити, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.