Пиво в Україні стало алкогольним напоєм

В Україні пиво зі вмістом етилового спирту від 0,5% прирівняно з 1 липня 2015 року до алкогольних напоїв.

Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу, ухваленому Верховною Радою в 2014 році.

Крім того, згідно з документом, слабоалкогольними напоями, виноградними винами, вермутами та іншими (наприклад, сидр, перрі) вважатимуться алкогольні напої зі вмістом етилового спирту понад 0,5%, а не 1,2%, як це передбачала попередня редакція Податкового кодексу.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво пива в Україні (за вирахуванням окупованого Криму) в січні-березні 2015 року скоротилося на 25,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 34,1 млн дал.

Виробництво пива у 2014 році скоротилося порівняно з 2013 роком на 10,8% - до 241 млн дал.