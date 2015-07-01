Втративши російський ринок, Україна втричі збільшила поставки солі до ЄС

Державне підприємство «Артемсіль» в січні-червні 2015 року зберегло обсяг видобутку солі на рівні аналогічного періоду 2014 року – 900 тис. тонн, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, за звітний період підприємство збільшило обсяг експорту солі в країни Європейського Союзу в три рази. Зокрема, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року постачання до Польщі збільшилися на 85%, Сербії – на 22%, в країни Балтії – на 17%.

«Крім того, реалізовані контракти на постачання солі для промислової переробки на великі хімічні заводи Угорщини. Це дозволило збільшити експорт соляної продукції в цю країну в 29 разів порівняно з минулим роком. Зараз ведуться переговори на поставку ще 120 тис. тонн солоного мінералу для споживачів Угорщини», - йдеться в повідомленні.

Також найближчим часом «Артемсіль» планує збільшити поставки в Болгарію, Словенію, Чорногорію, Чехію, Словаччину.

Разом з тим через втрату найбільших споживчих ринків харчової солі (РФ, тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, Крим) в першому півріччі підприємство не реалізувало більше 100 тис. тонн харчової солі, що складає менше 4% від загального обсягу реалізації.

Як повідомляв УНІАН, за 4 місяці 2015 року «Артемсіль» збільшив експорт своєї продукції в країни Європейського Союзу до 46 тис. тонн, або на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, підприємство збільшило постачання солі для промислової переробки до Угорщини (на 68%), Польщі (на 51%) і Латвії (на 19%). Крім того, зросли поставки до Грузії (на 28%) та Молдови (на 39%). За даними прес-служби компанії, в 2015 році більше 60% виробництва солі пішло на експорт.

У той же час з січня 2015 року компанія «Артемсіль» повністю припинила експорт в Російську Федерацію, поставки в яку в 2014 році склали 1,26 млн тонн, або 55% від загального обсягу виробництва, в зв'язку з забороною Росспоживнагляду на ввезення продукції підприємства на територію РФ.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Чисельність працівників - понад 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується в 22 країни світу.