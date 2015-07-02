Росія в окупованому нею Криму хоче посилити контроль за українськими продуктами

Россільгоспнагляд має намір посилити нагляд за продукцією рослинного і тваринного походження, що ввозиться з території материкової України до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляють Новости Крыма.

На нараді у відомстві було вирішено за найкоротші терміни розробити та затвердити механізм взаємодії служб із "контролю за безпекою" продукції рослинного і тваринного походження, що ввозиться з території материкової України.

Такий же механізм планують використовувати, щоб повністю виключити можливість транзиту заборонених до ввезення у РФ товарів через Крим.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

16 березня за військової та політичної підтримки РФ у Криму відбувся неконституційний референдум про самовизначення. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% із тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ у якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

У 2014 році США і ЄС запровадили низку санкцій до представників нелегітимної кримської влади, а у грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.

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19 червня ЄС продовжив санкції проти Криму до 23 червня 2016 року.

Санкції стосуються імпорту продукції, виробленої у Криму чи Севастополі, інвестицій, туристичних послуг, зокрема, європейські круїзні кораблі не можуть заходити в порти півострова, крім випадків надзвичайної ситуації, експорту певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання у Криму у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетичного сектора, а також пов'язаних із розвідкою, видобутком і виробництвом газових, нафтових і мінеральних ресурсів.

У свою чергу, уряд РФ затвердив новий список товарів із США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії, що потрапили під ембарго.