Україна може зібрати 60 мільйонів тонн зернових і експортувати до 37 мільйонів

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 млн тонн, при цьому експорт зерна в наступному маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016) може становити 34-37 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на очільника відомства Олексія Павленка.

«На новий зерновий сезон Міністерство аграрної політики та продовольства, попри песимістичні прогнози міжнародних експертів, дає оптимістичну оцінку. Україна намолотить близько 60 млн тонн зернових культур. За умови стабільного рівня внутрішнього споживання в 27 млн тонн і високої конкуренції на світовому ринку, експорт, за попередніми підрахунками, становитиме від 34 до 37 млн тонн», - цитує Павленка прес-служба.

Він наголосив, що досягнення прогнозних показників дасть змогу довести частку українського зерна в обсягах світової торгівлі для пшениці до 8%, а кукурудзи - до 15%.

Читайте такожУкраїна побила власний рекорд з експорту зерновихМіністр також повідомив, що за результатами минулого маркетингового року Україна експортувала 34,6 млн тонн, що стало рекордним для країни показником. Водночас, Павленко зазначив, що на внутрішньому ринку залишається досить зернових, аби забезпечувати продовольчу безпеку навіть в умовах кризових явищ. Зокрема, наявні перехідні запаси зернових становлять 11 млн тонн. У тому числі, 4,9 млн тонн пшениці (1,8 млн тонн продовольчої) і близько 5 млн тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.