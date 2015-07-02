Україна експортувала рекордні 34,8 мільйона тонн зерна

Українські аграрії, за попередніми даними, експортували рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна за результатами маркетингового року, що минув (МГ, липень 2014 року – червень 2015 року).

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства (Мінагропрод).

За даними міністерства, зокрема, експорт пшениці становив 11,2 млн тонн, кукурудзи – 18,8 млн тонн, ячменю – 4,5 млн тонн, інших зернових – 0,3 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

Експорт зернових з України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн тонн.