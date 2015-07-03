Павленко просить АМКУ розібратися з цінами на молоко

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) має намір залучити Антимонопольний комітет України (АМКУ) до перевірки обґрунтованості підвищення роздрібних цін на молоко.

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Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив очільник Мінагропроду Олексій Павленко.

«Роздрібні ціни на молоко зросли на 45%, оптові зросли на 21%. Водночас закупівельні ціни на сільгосппідприємствах - на 19%, а від населення - лише на 8%», - сказав Павленко.

Він зазначив, що це дуже суттєво і пообіцяв залучити Антимонопольний комітет.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію в Україну за перші 5 місяців 2015 року зросли на 48%. Зокрема, худоба та птиця (у живій вазі) за вказаний період подорожчали на 54,4% порівняно з січнем-травнем 2014 року, молоко - на 14,8%, яйця - на 64,3%.