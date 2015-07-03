Агросектор на окупованих територіях практично втрачено – міністр

Агросектор на окупованих територіях Донбасу та Криму практично повністю втрачено, жителів цих територій очікує серйозний дефіцит продуктів і зростання цін на продовольство.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

«Агросектор на окупованих територіях практично повністю втрачено. На жаль, терористи не здатні на мирне землеробство. Зону АТО і Крим очікує серйозний дефіцит продуктів», - сказав міністр.

Зокрема, за його словами, на окупованих територіях Донбасу більше половини родючих земель у цьому сезоні не було засіяно.

«За нашими даними, це сталося взагалі вперше в історії землеробства цього краю. Навіть у повоєнні 44 і 45 роки там сіяли активніше, ніж під час російської окупації», - додав Павленко.

Він також підкреслив, що Крим за півтора року господарювання російських окупантів втратив майже все, що було здобуто українськими аграріями за десятиліття. Зокрема, було практично знищено інфраструктуру Північно-Кримського каналу, через що також сильно постраждало рисове господарство.

«Загальний негативний ефект від нестачі зрошення ми оцінюємо в 350-400 тисяч тонн зернових – це втрати. Поголів'я в Криму скоротилося більш ніж на 50%», - зазначив Павленко.

За його словами, внаслідок цього Крим самостійно не зможе себе прогодувати й ближче до зими це питання стоятиме ще гостріше.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Павленко заявляв про значні втрати аграріїв на окупованих територіях Криму та сходу України через недосів сільгоспкультур. При цьому він зазначав, що суттєвого негативного впливу на валовий збір урожаю в Україні це не матиме через незначність посівних площ на окупованих територіях по відношенню до площ у країні. За оцінками міністерства, на підконтрольних владі територіях Донбасу знаходяться 683 тис. гектарів посівних площ, що становить 2,6% від усіх посівних площ України.