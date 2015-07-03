У Рівненській області вперше зафіксували африканську чуму свиней
У Дубровицькому районі Рівненської області зафіксований випадок загибелі двох диких кабанів від африканської чуми.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у обласному управлінні ветеринарної медицини, загиблих тварин виявлено в Дубровицькому районі в мисливському господарстві поблизу села Жадень та кордону з Білоруссю.
Відібрані проби біоматеріалу показали захворювання тварин на африканську чуму свиней.
За інформацією спеціалістів головного управління ветеринарної медицини, раніше цього захворювання в області не фіксувалося.
3 липня заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дубровицькій райдержадміністрації, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації захворювання, визначено загрозливу зону та зону нагляду.
4 липня заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Рівненській облдержадміністрації, де також буде обговорюватися ця ситуація.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС) у загиблих свиней в одному з підсобних господарств у Ріпкинському районі Чернігівської області. В рамках ліквідації наслідків спалаху АЧС у регіоні було знищено близько 200 свиней.