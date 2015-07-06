На Київщині та Житомирщині виявили вірус африканської чуми свиней

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС), вкрай небезпечного інфекційного захворювання тварин, у загиблої свині у приватному підсобному господарстві в Іванківському районі Київської області.

Як повідомила прес-служба відомства, вірус виявлено за результатами лабораторного дослідження зразків тканини загиблої тварини.

Згідно з повідомленням, факт зараження АЧС також встановлено при дослідженні проб біоматеріалу загиблого дикого кабана в Радомишльському районі Житомирської області.

У прес-службі відзначили, що розробкою плану з ліквідації АЧС найближчим часом займуться місцеві фахівці Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

«Ситуація перебуває під постійним контролем головних управлінь ветеринарної медицини в Київській і Житомирській областях та Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок виявлення АЧС було зафіксовано наприкінці червня в одному з підсобних господарств у Ріпкинському районі Чернігівської області.

Читайте такожУ Рівненській області вперше зафіксували африканську чуму свинейДовідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.