Україна за півроку скоротила експорт сиру майже у 5 разів

Обсяг експорту сиру з України у січні-червні 2015 року становив 3,4 тис. тонн, що в 4,7 разу менше, ніж за аналогічний період минулого року, у грошовому виразі експорт сиру за звітний період скоротився в 9,5 разу - до 11 млн дол., йдеться у митній статистиці, оприлюдненій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно зі статистичними даними, імпорт сиру в Україну у січні-червні поточного року зменшився в 2,6 разу у натуральному і в 3,6 разу у грошовому виразі - до 2,5 тис. тонн і 10,8 млн дол. відповідно.

Водночас за перші 6 місяців 2015 року вітчизняні виробники експортували 5,1 тис. тонн вершкового масла, що на 0,9% перевищує аналогічний показник за 6 місяців минулого року. У грошовому виразі обсяги експорту цієї продукції знизилися на 42,8% - до 13,4 млн дол.

Імпорт вершкового масла в Україні за вказаний період скоротився у натуральному виразі до 140 тонн проти 9,5 тис. тонн, поставлених в Україні у січні-червні 2014 року. У грошовому виразі імпорт даної продукції становив лише 0,62 млн дол. порівняно з 45 млн дол. за перші 6 місяців минулого року.

У ДФС також повідомили, що поставки за кордон згущеного молока і вершків з України у січні-червні 2015 року збільшилися на 36,6% у натуральному виразі і скоротилися на 19,2% у грошовому - до 28 тис. тонн і 44,9 млн дол. відповідно. Імпорт цього продукту у першому півріччі поточного року скоротився в 9,9 разу в натуральному виразі - до 279 тонн і майже у 15 разів - у грошовому - до 614 тис. дол.

Читайте такожКазахстан пустив на свій ринок м'ясо-молочні продукти 8 українських підприємствРазом з тим, експорт молока і вершків незгущених з України за звітний період зріс на 11,3% у натуральному виразі - до 4,5 тис. тонн, однак знизився на 11,6% у грошовому - до 2,2 млн дол. Імпорт цих товарів за підсумками січня-червня поточного року у натуральному виразі становив 124 тонн і 253 тис. дол. у грошовому виразі, скоротившись в 15,3 разу і 11,1 разу відповідно.

Основними імпортерами українських сирів у січні-червні були Казахстан, Молдова і Азербайджан, а масла - Марокко, Єгипет і Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року Росспоживнагляд повністю заборонив поставки молочних продуктів з України на російський ринок, який був основним для більшості українських експортерів цих товарів. У зв'язку з цим виробники сирів змушені були переорієнтуватися на виробництво вершкового масла і сухого молока.

Експорт сиру з України у 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком утричі - до 19,4 тис. тонн, незгущених молока і вершків на 8,9% - до 6,9 тис. тонн. При цьому експорт вершкового масла минулого року зріс утричі, до 11,2 тис. тонн, а згущеного молока і вершків - на 35,4%, до 49,9 тис. тонн.