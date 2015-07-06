Фіскальна служба порушила кримінальну справу за розтрату 89 мільйонів в "Укрспирті"

Згідно з повідомленням, кримінальне провадження зареєстровано відповідно до частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Як з'ясувала податкова міліція, посадові особи підприємства у 2014 році, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 89 млн грн державних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, чим спричинили їх розтрату.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи у червні провели обшук і вилучення документів в адміністративних приміщеннях державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Обшук проводився у рамках справи, порушеної у 2014 році за фактом зловживань своїм становищем колишнім директором концерну Михайлом Лабутіним.

Раніше Державна фіскальна служба заявила про те, що підозрює екс-очільника «Укрспирту» Михайла Лабутіна у розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 28,2 млн грн. У січні Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну у 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства переданий 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».