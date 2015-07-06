Приватні нотаріуси отримають платний доступ до Держземкадастру

Приватні нотаріуси отримають платний доступ до Державного земельного кадастру (Держземкадастру) у частині підключення, а також технічного і технологічного супроводу з боку адміністратора Держземкадастру на підставі укладеного між сторонами договору.

Про це йдеться в затвердженій Кабінетом міністрів постанові №457 від 24 червня 2015 року, оприлюдненій на урядовому порталі.

У постанові зазначається, що надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється з допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безкоштовно до моменту підключення шляхом проведення одноденних занять згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом і адміністратором.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів і особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», яким дозволила нотаріусам під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім свідоцтва заповіту) та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку використовувати Державний земельний кадастр. Крім того, нотаріусам надано можливість здійснювати державну реєстрацію похідних майнових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.