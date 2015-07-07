В уряді готують закон для вирішення "пивної" проблеми

11:38, 07 липня 2015
Агро
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Міні-пивоварні і малих дистриб'юторів планується звільнити від плати за ліцензію.

Кабмин готовит закон для решения
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