В уряді готують закон для вирішення "пивної" проблеми
Міні-пивоварні і малих дистриб'юторів планується звільнити від плати за ліцензію.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило законопроект, що передбачає запровадження диференційованого підходу до визначення вартості ліцензії на оптовий продаж пива зі скасуванням необхідності ліцензування для міні-пивоварень.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
«Ми вже завершуємо підготовку законопроекту для врегулювання підходу до проблеми. Різна вартість (ліцензії – УНІАН) залежно від обсягу бізнесу – цілком справедливий диференційований підхід, з яким згодні пивовари, в т. ч. і великий бізнес», – написав Нефьодов.
Читайте такожУряд підвищив ціни на алкоголь: спиртне з осені подорожчає на 40%Згідно з інформацією, опублікованою на його сторінці, міні-пивоварні й малих дистриб'юторів пропонується звільнити від сплати ліцензії, для середніх пивоварень і дистриб'юторів – істотно знизити її вартість, а для великих компаній – залишити на нинішньому рівні в 500 тис. грн на рік.
Заступник міністра нагадав, норма про ліцензування оптової торгівлі пивом, що набула чинності з 1 липня, найбільш суттєво позначилась на міні-пивоварнях, які неспроможні оплатити 500 тис. грн за ліцензію на оптову торгівлю.
«Не може мікро-підприємство з річним оборотом трохи більше 1 млн гривень заплатити відразу настільки суттєву суму. Не може пивоварня-ресторан діяти за тими ж правилами, що й великий завод», - зазначив Нефьодов.
При цьому він підкреслив, що зазначені нововведення практично не впливають на великі пивоварні заводи й ніяк не допомагають боротися зі споживанням пива серед неповнолітніх.
Як повідомлялося, 1 липня набрали чинності зміни до Податкового кодексу про прирівнювання пива до алкогольних напоїв. Згідно з цими змінами, запроваджується атестація і ліцензування виробництва пива, сертифікат відповідності продукції, ліцензія на імпорт і експорт пива. Додатково передбачено нові вимоги до маркування цієї продукції, а також заборона на використання брендованого обладнання та спонсорство спортивних команд. Також від виробників пива з міцністю понад 8,5% вимагають використання акцизних марок, як для вина й міцного алкоголю. Крім цього, нововведення забороняють рекламу пива на телебаченні та радіо в денний час, а також зовнішню рекламу.
Водночас у парламенті вже зареєстровано кілька законопроектів щодо спрощення регулювання виробництва та обороту пива в Україні, в тому числі й урядовий.