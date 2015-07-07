Держдуму просять дозволити в окупованому Криму "ганделики"

Громадська організація «Опора Росії» звернулася до Держдуми РФ з пропозицією прирівняти окупований Крим до сільської місцевості в нормах роздрібного продажу алкоголю і спростити вимоги до роздрібного продажу алкоголю, передають "Новини Криму".

Зокрема, обмеження по площі магазинів, в яких дозволено продавати алкогольну продукцію, пропонують зменшити в два рази. Відповідне звернення вже направлено помічникові президента РФ Андрію Білоусову та голові комітету Держдуми з економічної політики Анатолію Аксакову.

Читайте такожУ Латвії порушили справу проти осіб, які організували туризм в окупований КримЗа законом «Про держрегулювання обігу алкогольної продукції» торгувати спиртним у містах Рф зараз можуть магазини площею від 50 кв. м, а в сільській місцевості — від 25 кв. м. Така ж вимога для кримських магазинів, відкритих до 1 січня 2015 року, має запрацювати з 1 січня 2016 року.

У громадській організації вважають, що це призведе до масового закриття магазинів у анексованому Криму, а також до зростання соціальної напруженості. Автори ініціативи підкреслюють, що кримські магазини, які торгують алкоголем, історично не використовували для своєї діяльності об'єкти великої площі. За даними члена президії «Опори» Олексія Небольсіна, близько 70-75% магазинів в окупованому Росією Криму мають площу менше 50 кв. м. Алкоголь дає їм 35-45% виручки.

«Якщо для Криму не буде зроблено виняток, як мінімум, половина з них буде закрита, що сильно загострить ситуацію з безробіттям»,— нарікає Небольсін.

Як розповів власник магазину в анексованому Сімферополі Іван Панкратов, більшість бізнесменів, які володіли невеликими продуктовими точками, відмовилася від продажу алкоголю ще 1 січня 2015 року через заборону на торгівлю алкоголем в нічний час.

У свою чергу, керівник міжнародно-правової практики колегії адвокатів «Чаадаєв, Хейфец і партнери» Анастасія Асташкевич нагадала, що законодавчі виключення для окремого регіону не дуже поширені в Росії, найчастіше ініціатором більш м'яких умов є сам регіон.