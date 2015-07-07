Україна зібрала вже 2 мільйони тонн зернових нового врожаю

Про це повідомила прес-служба Міністерства агарної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зібраних культур становила 30,5 ц/га, що на 2 центнери більше, ніж минулого року.

Зокрема, озимий ячмінь зібрано на площі 450 тис. га при врожайності 31,2 ц/га, пшеницю – на 130 тис. га (32,3 ц/га), горох – на 40 тис. га (18,8 ц/га).

Прес-служба повідомила, що збір врожаю дещо ускладнено у зв'язку з дощовою погодою. Збір зернових і зернобобових проводиться майже в усіх областях країни.

«Темпи робіт дещо стримують дощі. Проте збирання ранніх зернових і зернобобових проводиться фактично в усіх областях України, крім Сумської та Чернігівської областей, де хліба ще достигають. За декілька днів жнива розпочнуться без винятку на всій території», - цитує прес-служба директора департаменту землеробства та технічної політики Міністерства аграрної політики та продовольства Володимира Топчія.

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Згідно з повідомленням, для збору врожаю українські аграрії планують залучити близько 50 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів при середньому навантаженні 213 га на кожний.

Також повідомляється, що на сьогоднішній день аграрії забезпечені паливно -мастильними матеріалами в достатньому обсязі: в наявності 333 тис. тонн дизельного пального і 88 тис. тонн бензину, що становить відповідно 71% і 75% від необхідного обсягу.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Україні почалося збирання врожаю ранніх зернових культур. За інформацією Мінагропроду, зерновий клин в Україні в 2015 році становить 14,8 млн га, з якого 7,9 млн га – озимі, 6,9 млн га – ярові культури.

Українські аграрії станом на 7 липня з початку нового маркетингового року (липень 2015 року – червень 2016 року) експортували 308 тис. тонн зернових. А за результатами маркетингового року, що завершився (липень 2014 року – червень 2015 року), за попередніми даними Мінагропроду, аграрії експортували рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна.