Україна найближчим часом визначить обсяги експорту зерна на рік

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) має намір найближчим часом узгодити із зернотрейдерами текст меморандуму про граничні обсяги експорту зерна в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016 року).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на директора департаменту стратегії та економічного розвитку відомства Олену Ковальову.

«Це традиційний інструмент, який вже три роки допомагає прогнозувати аграрний ринок та експортні обсяги. Підписання може відбутися в найкоротші терміни», - цитує Ковальову прес-служба.

За її словами, роботу над текстом меморандуму вже завершено, й зараз проект перебуває на етапі узгодження з учасниками зернового ринку.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Мінагропроду, Україна у 2014-2015 МР експортувала рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна, що на 1,6 млн тонн більше, ніж роком раніше. Зокрема, експорт пшениці становив 11,2 млн тонн, кукурудзи – 18,8 млн тонн, ячменю – 4,5 млн тонн, інших зернових – 0,3 млн тонн.

За даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

За прогнозами Мінагропроду, врожай зернових у країні в 2015 році може становити близько 60 млн тонн. При цьому міністерство очікує експорту зерна Україною в 2015-2016 МР у діапазоні 34-37 млн тонн.