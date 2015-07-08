ПАТ "Аграрний фонд" переходить на електронні закупки

Так перший конкурс щодо закупівлі господарських товарів закривається уже завтра. Наступним конкурсом буде закупівля канцелярських товарів.

«Наша мета — зробити торги, навіть найменші, максимально відкритими, прозорими та контрольованими. Тому сьогодні поставлено завдання, щоб до цієї практики електронних торгів у максимально швидко долучились всі підприємства зі сфери управління Мінагрополітики», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

Практику електронних закупівель вже запровадили структури ДП «Укрспирт», ДП «Спецагро», а також приєднуються інші підприємства. За дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка, на електронну систему державних закупівель мають перейти підприємства та компанії зі сфери управління міністерства.

Вже протягом декількох місяців Мінагрополітики здійснює допорогові торги (проводяться без тендерних процедур) на майданчику NEWTEND. Він розроблявся з урахуванням стандартів передових світових практик програмного забезпечення. Система забезпечує інформаційний захист даних, здійснює перевірку контрагентів.

Система електронних державних закупівель «Prozorro» розроблена на основі грузинської моделі електронних реверсивних аукціонів. Вона спрямована на боротьбу з корупцією та економію державних коштів при закупівлях. Власне, ця система — програмний комплекс для автоматизованого відбору постачальників товарів, робіт та послуг.

Нагадаємо, що Президент України назвав перехід усіх державних закупівель в електронний формат пріоритетом на 2015-16 роки. Це дозволить не лише знизити собівартість тендерів на 10-12%, але й досягнути їхньої повної відкритості. Такий перехід заощадить близько 50 млрд гривень щорічно. Вже сьогодні більшість країн, які запровадили онлайн-платформи в державних закупівлях (Грузія, Болгарія, Португалія) заявили про економію в 20-40%.