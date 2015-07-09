Мінагропрод зібрався довести МВФ необхідність зберегти податкові пільги для аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) має намір спільно з представниками аграрного бізнесу ініціювати повторні переговори з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом щодо збереження для сільгоспвиробників спецрежиму стягнення податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко на V Всеукраїнському аграрному форумі.

"Ми спільно (з аграріями – УНІАН) ініціюємо питання повторних розмов і дискусій з МВФ", - сказав Павленко.

За його словами, Мінагропрод має намір в черговий раз звернути увагу представників фонду на потенційні збитки, які може отримати економіка країни від скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв.

«Я скажу по цифрах: втрати обігових коштів – 20 млрд грн, залучення кредитних коштів - також мінус 20 млрд грн щороку. Собівартість також може серйозно піднятися мінімум на 30%... Оцінка втрат від експорту в мільйонах тонн може бути дуже істотною», - сказав міністр.

Він зазначив, що меморандум з МВФ йде врозріз з коаліційною угодою, в якій збереження для сільгоспвиробників спецрежиму ПДВ передбачене до 1 січня 2018 року, тоді як меморандум з МВФ передбачає скасування цього режиму з 1 січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше представник МВФ в Україні Жером Ваше наголошував, що Україна повинна виконувати взяті на себе зобов'язання, закріплені в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, щодо переведення аграріїв на загальну систему оподаткування з 1 січня 2016 року. За його словами, ця вимога не нова, її було передбачено в попередніх варіантах меморандуму, які слугували підставою для затвердження кредитної програми МВФ. При цьому представник Фонду підкреслив, що різні податкові пільги для аграріїв обходяться бюджету в 30 млрд грн. У той же час він запевнив, що скасування податкових пільг для аграріїв не призведе до втрати їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку.

Представники сільгоспбізнесу України не раз заявляли, що скасування податкових пільг з 2016 року матиме суттєвий негативний вплив на агропромисловий комплекс країни. Наприкінці червня-початку липня українські аграрії також пікетували Верховну Раду з вимогою збереження для сільгоспвиробників спецрежиму стягнення податку на додану вартість.