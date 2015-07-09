Сильна спека може негативно вплинути на урожай кукурудзи в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) не виключає можливості перегляду в бік зниження свого прогнозу валового збору врожаю зернових культур у 2015 році у разі збереження спекотної погоди в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр агрополітики Олексій Павленко на прес-конференції.

«Зараз ми не будемо переглядати прогноз, який ми давали - 59-60 (млн тонн - УНІАН), але якщо така погода триватиме й далі, то, я думаю, протягом тижня ми даватимемо корекцію прогнозу», - сказав Павленко.

Він зазначив, що спека негативно впливає на кукурудзу, але водночас дає можливість провести нормальний збір пшениці і ячменю.

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Павленко наголосив, що сильні опади, що спостерігалися в Україні навесні і на початку літа, негативно вплинули на стані посівів пшениці.

«Через те, що були надмірні опади, ми бачимо ураження грибком ... Тому достатньо великий відсоток, навіть більше, ніж торішній, пшениці буде не зовсім кондиційної за експортними стандартами», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, урожай зернових у країні в 2015 році може становити близько 60 млн тонн. При цьому міністерство очікує експорт зерна Україною в 2015-2016 МР у діапазоні 34-37 млн тонн.