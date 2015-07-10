У Чернігівській області знову виявили африканську чуму свиней

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України знову виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС), вкрай небезпечного інфекційного захворювання тварин, у чотирьох загиблих свиней тепер у двох господарствах у Менському районі Чернігівської області.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, діагноз АЧС встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

Розробкою плану з ліквідації АЧС, визначенням зони загрози і зони нагляду найближчим часом займуться місцеві фахівці Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

З метою координації дій у Чернігівську область виїхав заступник директора Держветфітослужби України Дмитро Мороз.

«Ситуація перебуває під постійним контролем головних управлінь ветеринарної медицини в Київській і Житомирській областях та Держветфітослужби України», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожНа Київщині та Житомирщині виявили вірус африканської чуми свиней

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби виявили вірус африканської чуми свиней у загиблих свиней в одному з підсобних господарств в Ріпкинському районі Чернігівської області.

6 липня Держветфітослужба повідомила про виявлений вірус АЧС у загиблої свині у приватному підсобному господарстві в Іванківському районі Київської області та у дикого кабана в Радомишльському районі Житомирської області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.