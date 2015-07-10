У Чернігівській області знову виявили африканську чуму свиней
Діагноз АЧС установлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.
Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України знову виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС), вкрай небезпечного інфекційного захворювання тварин, у чотирьох загиблих свиней тепер у двох господарствах у Менському районі Чернігівської області.
Згідно з повідомленням прес-служби відомства, діагноз АЧС встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.
Розробкою плану з ліквідації АЧС, визначенням зони загрози і зони нагляду найближчим часом займуться місцеві фахівці Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
З метою координації дій у Чернігівську область виїхав заступник директора Держветфітослужби України Дмитро Мороз.
«Ситуація перебуває під постійним контролем головних управлінь ветеринарної медицини в Київській і Житомирській областях та Держветфітослужби України», - наголошується в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби виявили вірус африканської чуми свиней у загиблих свиней в одному з підсобних господарств в Ріпкинському районі Чернігівської області.
6 липня Держветфітослужба повідомила про виявлений вірус АЧС у загиблої свині у приватному підсобному господарстві в Іванківському районі Київської області та у дикого кабана в Радомишльському районі Житомирської області.
Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.