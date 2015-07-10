Укргідрометцентр не збирається переглядати свій прогноз урожаю зернових на 2015 рік

Український гідрометеорологічний центр наразі не має наміру переглядати прогноз валового збору зерна у 2015 році на рівні 60 млн тонн у зв'язку з поліпшенням погодних умов для врожаю кукурудзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції в п'ятницю керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«В даний момент ми не плануємо змінювати свій прогноз, бо врожай вже сформований, і ця спека, яка була від 5 до 8 днів, загалом, на кількості зерна не позначилася», - пояснила Адаменко.

За її словами, Укргідрометцентр міг би переглянути свій прогноз щодо врожаю, якби період спеки тривав ще тиждень чи бодай п‘ять днів. Однак, згідно з прогнозом синоптиків, у найближчий тиждень в Україні спостерігатиметься нестійка погода з періодичними дощами, що сприятливо позначиться на врожаї кукурудзи.

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«Якщо виправдається прогноз, а за прогнозом погоди в найближчий тиждень у нас буде нестійка погода з періодичними дощами, то ситуація для кукурудзи складатиметься дуже навіть непогано», - зазначила Адаменко.

Водночас синоптик наголосила, що несприятливі погодні умови, які спостерігалися в останні дні, можуть негативно позначитися на якості врожаю.

«Висока температура і висока вологість верхнього шару внаслідок сильних злив є сприятливим полем для виникнення грибкових захворювань урожаю», - сказала Адаменко.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Міністерства аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко заявив, що міністерство не виключає можливості перегляду в бік зниження свого прогнозу валового збору врожаю зернових культур в 2015 році у разі збереження спекотної погоди в країні.

Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що валовий збір зернових, зернобобових і круп'яних культур в Україні в 2015 році становитиме 59,5-60 млн тонн.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за всі роки незалежності.