Україна щорічно втрачає десяту частину врожаю через дефіцит зернозбиральної техніки

Україна щороку втрачає близько 6 мільйонів тонн зернових, що становить приблизно десяту частину врожаю, через дефіцит зернозбиральної техніки, який не дозволяє виконати збирання врожаю в оптимальний десятиденний термін.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"Аграрії щорічно втрачають більше 6 мільйонів тонн зернових. Зокрема, через нестачу якісної зернозбиральної техніки. Це десята частина всього врожаю... З урахуванням складних погодних умов жнива затягується до 40-45 днів", - сказано в повідомленні.

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При цьому міністр Павленко оцінює зазначені втрати врожаю в 1 мільярдів доларів США.

Згідно повідомлення, в Україні сьогодні налічується 50 тисяч комбайнів, тоді як для своєчасної та якісної збирання зернових необхідно задіяти 75 тисяч одиниць подібної техніки.

"Щоб вчасно та якісно зібрати врожай, Україні необхідно 75 тисяч зернозбиральних комбайнів", - цитує міністра прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Україні почалося збирання врожаю ранніх зернових культур. Українські аграрії до 7 липня зібрали врожай на площі 620 тисяч га, намолотивши 2 мільйони тонн зерна нового урожаю ранньої групи зернових. За інформацією Мінагропроду, зерновий клин в Україні в 2015 році становить 14,8 мільйонів га, з якого 7,9 мільйонів га – озимі, 6,9 мільйонів га – ярові культури.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 мільйонів тонн, при цьому експорт зерна наступного маркетингового року (МР, липень 2015 року – червень 2016) може скласти 34-37 мільйонів тонн.

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За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 мільйонів тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж 2013 року, що становить рекорд для країни за роки незалежності.