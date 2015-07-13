Україна за півроку скоротила виробництво м'яса і молока

Обсяг виробництва м'яса в Україні (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та частині зони проведення антитерористичної операції) у січні-червні 2015 року становив 1,55 млн тонн, що на 2,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, виробництво молока в країні за перші шість місяців поточного року порівняно з тим же періодом минулого року скоротилося на 4,5% - до 5,2 млн тонн, а яєць – на 13,5%, до 9,17 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво м'яса в Україні у 2014 році зросло на 4,3% порівняно з 2013 роком – до 3,3 млн тонн, молока – на 0,4%, до 11,2 млн тонн, яєць – на 4,3%, до 19,909 млрд штук.