Україна за півроку знизила агровиробництво майже на 10%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-червні поточного року скоротився на 9,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, спад виробництва на сільгосппідприємствах за вказаний період становив 13,3%, у домогосподарствах - 6,1%.

Водночас, у червні 2015 року, за інформацією Держстату, обсяг виробництва сільгосппродукції знизився на 17,2% порівняно з червнем минулого року. При цьому порівняно з травнем поточного року зростання сільгоспвиробництва у червні склало 88%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання сільгоспвиробництва в Україні у 2014 році становило 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах минулого року зросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%.