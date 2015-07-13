У Мінагрополітики відкидають можливість передачі окупованому Криму зернозбиральної техніки

Про це радник глави Мінагрополітики Олександр Лієв написав у своїй авторській статті, передає «Новое время».

Він також попередив представників приватного аграрного бізнесу, що передача техніки на півострів означатиме фактичну втрату майна. «Так, відомо, що деякі аграрні компанії Західної України беруть участь у таких переговорах. Ті, хто у гонитві за надприбутками збирається постачати техніку на півострів та сприяти окупаційній владі, повинні бути готові до того, що із майже стовідсотковою вірогідністю ця техніка назад не повернеться. Перш ніж озвучувати подібні прохання, так званій владі Криму слід було б для початку повернути Україні вкрадене», - сказав радник міністра.

Читайте такожУкраїна щорічно втрачає десяту частину врожаю через дефіцит зернозбиральної техніки

Олександр Лієв також повідомив, що Мінагрополітики України вже звернулося до прикордонної і митної служб з відповідним роз'ясненням своєї позиції з цього питання. «Враховуючи, що територія Криму - не підконтрольна, вважаємо неможливим пропуск збиральної техніки на півострів», - наголосив він.

Крім того, радник глави Мінагрополітики також нагадав, що на півострові залишаються захопленими понад 100 одиниць української зернозбиральної техніки. З них близько 80 одиниць належать держкомпанії «Спецагролізінг».

На думку Лієва, через катастрофічне скорочення площ зрошуваних земель, а також брак техніки цього року Крим може зібрати рекордно низький урожай, який суттєво позначиться на продовольчій безпеці півострова.