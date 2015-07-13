Мінагропрод пропонує Раді скасувати мінімальні ціни на цукор

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті, опублікованому на сайті Мінагропроду для публічного обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою, міністерство пропонує внести зміни в закон «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», виключивши норми про визначення Кабінетом міністрів України мінімальних цін на цукор і цукровий буряк.

Як зазначили розробники проекту, в період, коли ринок цукру є профіцитним, підприємства можуть відчувати труднощі з реалізацією продукції за ціною, не нижче визначеної державою. Це призводить до тінізації ринку, істотного зниження обігових коштів у галузі, збільшення заборгованості перед постачальниками та працівниками. Прийняття цього законопроекту дозволить вирішити зазначені проблеми.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України підвищив мінімальні закупівельні ціни на цукор у 2015/2016 маркетинговому році (МР, вересень 2015 – серпень 2016) на 36,7% порівняно з діючими у цьому сезоні – до 6454,73 грн за тонну (без ПДВ). Підвищення мінімальної закупівельної ціни на цукрові буряки становило 29,8% - до 445,87 грн/тонна. Крім того, урядовою постановою передбачено зниження квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») в наступному МР до 1,72 млн тонн з 1,811 млн тонн, встановленої на 2014/2015 маркетинговий сезон.

Раніше глава Мінагропроду Олексій Павленко виступив за скасування квотування виробництва цукру в Україні.