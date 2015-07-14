Аграрний сектор України функціонує лише на 50% потужності - міністр

«У нас найбільша територія в Європі, і майже всі землі придатні для землеробства. Сукупно, це більше 41 млн га сільгоспугідь», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, виступаючи на Фокус-сесії "Агробізнес та інфраструктура", одному з ключових заходів Першого інвестиційного форуму Україна – США.

«Це територія, розміром з Каліфорнію, що повністю складається з сільгоспугідь. Це зелена родюча рівнина – дуже схожа на «кукурудзяний пояс» Америки, що чудово зрозуміють ваші фермери з Канзасу чи Південного Іллінойсу. Вона покрита найбагатшими, найбільш родючими чорноземами. У нас сприятлива погода і багато води, у тому числі, завдяки розвиненій системі зрошення на півдні».

Міністр був змушений констатувати: «Незважаючи на наші нещодавні успіхи, аграрний сектор України функціонує лише на 50% потужності. Наші врожаї відстають від розвинених країн через низьку якість насіння і добрив, а також застарілі методи ведення сільського господарства. Більшу частину виробництва складають сировинні товари. Окрім того, більше чотирьох млн га продуктивних сільськогосподарських земель досі простоює. Це більше, ніж площа штату Меріленд, і вона тільки й чекає щоб її обробляли. Нам потрібні партнери, що допоможуть реалізувати наш сільськогосподарський потенціал. Ми потребуємо інвестицій для збільшення виробництва тваринних білків, фруктів, овочів та інших дорогих харчових продуктів. Нам потрібні технології, для запуску систем високоточного землеробства, керованого у режимі он-лайн через супутник. Це дозволить нашим великим фермам працювати максимально ефективно», - додав Міністр.

Українські сільгоспвиробники потребують допомоги лізингових компаній щодо фінансування закупівлі тракторів, комбайнів та іншого обладнання.

«Також, ми повинні забезпечити гарантіями фінансування наших дрібних і середніх ферм. Ці фермери можуть легко подвоїти обсяги виробництва, але не мають доступу до сільськогосподарського обладнання та високоякісних початкових матеріалів. Усі ці сфери є привабливими для інвесторів, адже гарантують повернення інвестованих коштів, одночасно сприяючи розбудові України», - наголосив Олексій Павленко.