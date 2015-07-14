Рада з другої спроби погодилася підкоригувати "пивне" законодавство

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Це результати повторного голосування, оскільки спочатку підтримали законопроект лише 211 народних депутатів.

Представники фракцій Радикальної партії та “Самопоміч” заявили, що це лобістський законопроект, а його ухвалення призведе до збільшення кількості споживання пива молоддю.

Водночас народний депутат Володимир Ар'єв наголосив на тому, що неухвалення законопроекту призведе до зникнення малих пивоварень, які виробляють якісне пиво.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону “Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, якими передбачено, що виробники пива здійснюють поставку пива суб’єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

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Передбачено скасувати для пивоварної галузі атестацію та ліцензування виробництва, сертифікацію та підтвердження відповідності продукції, регулювання Кабінетом міністрів мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, державне регулювання нормування втрат при виробництві, внесення місць зберігання продукції до Єдиного державного реєстр.

Також встановлюються єдині з алкогольними напоями вимоги до маркування продукції.

Ввстановлюється річна плата в 30 тис. грн за ліцензію на право оптової торгівлі для малих виробників пива, обсяг власного виробництва та продажу яких не перевищує 3 тис. гекталітрів.

Законопроектом передбачено, що для маркування пива, яке реалізується в Україні, на будь-якій упаковці, етикетці (cтікері), контретикетці, кольєретці, споживчій тарі, ярлику, пробці, листку-вкладиші, повідомленні, інших елементах упаковки (іншого посуду), що супроводжують такий вид харчової продукції чи належать до такого виду продукції, яка реалізується через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно із законодавством про мови зазначаються: назва держави; назва та адреса виробника, адреса потужностей виробництва; назва продукту; об’єм (дм3) або (л); вміст спирту, не менше % об., або об’ємна частка спирту, не менше %; позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлений продукт (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України);наявність ароматизаторів, барвників (при їхньому використанні); знак для товарів та послуг (за наявності); кінцева дата споживання “Вжити до” або дата виробництва та строк придатності у будь-якому місці споживчої тари, зручному для читання інформації; штриховий код.

Маркування пива має містити застереження для споживачів щодо споживання алкогольних напоїв. Попередження зазначається у вигляді текстового напису такого змісту: “Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, вагітним жінкам, особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв”.