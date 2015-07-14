У Абромавичуса готують радикальніші зміни до законів про пиво

Зниження вартості ліцензії для малих виробників і дистриб'юторів пива до 30 тис. грн із 500 тис. грн зможе лише частково вирішити проблеми малого і середнього бізнесу в пивній галузі, які виникли із набранням чинності змін до законодавства про прирівнювання пива до алкогольних напоїв.

Про це УНІАН сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту №2971-д «Про внесення змін до деяких законів України про регулювання виробництва і обігу пива».

«Частково це допоможе», - сказав Нефьодов.

За його словами, Мінекономрозвитку займається розробкою законопроекту, який пропонує радикальніші зміни до законодавства у сфері виробництва і продажу пива.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня Верховна Рада з другої спроби ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законів України про регулювання виробництва і обігу пива» (№2971-д). За дане рішення проголосували 230 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом передбачається річна плата у 30 тис. грн за ліцензію на право гуртової торгівлі для малих виробників пива, обсяг виробництва і продажів яких не перевищує 3 тис. гектолітрів.

1 липня набули чинності зміни до Податкового кодексу про прирівнювання пива до алкогольних напоїв. Згідно з цими змінами, впроваджується атестація і ліцензування виробництва пива, сертифікат відповідності продукції, ліцензія на імпорт і експорт пива. Додатково передбачено нові вимоги до маркування цієї продукції, а також заборона на використання брендованого обладнання і спонсорство спортивних команд. Також від виробників пива з міцністю понад 8,5% потрібно використання акцизних марок, як для вина і міцного алкоголю. Крім цього, нововведення забороняють рекламу пива на телебаченні та радіо вдень, а також зовнішню рекламу.

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Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило законопроект, що передбачає запровадження диференційованого підходу до визначення вартості ліцензії на оптовий продаж пива зі скасуванням необхідності ліцензування для міні-пивоварень. Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці Нефьодова у Facebook, міні-пивоварні й малих дистриб'юторів пропонується звільнити від оплати ліцензії, для середніх пивоварень і дистриб'юторів – істотно знизити її вартість, а для великих компаній – залишити на нинішньому рівні в 500 тис. грн на рік.