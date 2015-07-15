У Держдумі просять Путіна зняти продовольче ембарго щодо Греції

Депутат Держдуми Андрій Крутов направив запит президенту РФ Володимиру Путіну з проханням розглянути можливість зняття російських «антисанкцій» проти Греції, пишуть "Известия".

«Греція — надійний партнер РФ, з 2010 по 2013 рік товарообіг між країнами зріс у два рази, — підкреслює в запиті Крутов. — Греція близька Росії не тільки економічно, а й духовно — це одна з небагатьох православних країн в Європі. Вироблена в Греції сільгосппродукція практично не перетинається з тими товарними групами, вирощування яких можливо в Росії. При цьому відсутність доступу на ємний російський ринок може призвести до тяжких структурних наслідків для аграрного сектора грецької економіки. Що, в свою чергу, загрожує важкими економічними, соціальними і політичними наслідками, які, безумовно, посилять кризу в цій країні».

Читайте такожФінляндія може заблокувати угоду влади Афін з кредиторами – The Guardian«Вважаю, що подібний жест доброї волі з боку Російської Федерації був би позитивно сприйнятий не тільки в Греції, але і нашими співгромадянами, — підсумовує Крутов. — Згодом розширення нашого взаємного співробітництва могло б продовжитися, в тому числі в рамках міждержавних об'єднань (ЄАЕС, ШОС, БРІКС)».

Як пояснив «Известиям» автор запиту, в даний час від «антисанкций» програють обидві сторони. "Не секрет, що частина сільськогосподарської продукції завозиться через Білорусію, і в результаті вона стає дорожче, — каже він. — Зняття санкцій з Греції стало б дуже ефектним кроком".

На початку квітня екс-глава Мінсільгоспу Микола Федоров заявляв, що в уряді готові обговорювати зняття продовольчого ембарго з деяких країн. «Перелік країн визначено указом президента Росії, — заявив Федоров. — І в даному контексті в уряду можуть бути пропозиції щодо виведення якихось країн з цього списку».

У той же час, у розпал конфлікту ЄС і Афін перший заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Лихачов заявив, що Росія не планує знімати санкції, які введені щодо Греції, навіть якщо країна вийде з єврозони.

На думку експертів, скасування продовольчого ембарго допоможе Росії в реалізації енергетичних проектів в Європі.

"У Євросоюзі Греція була уражена в правах — наприклад, було скорочено виробництво оливок і деяких інших сільськогосподарських товарів, — каже завкафедрою фондових ринків і фінансового інжинірингу Російської академії народного господарства і державної служби Костянтин Корищенко. — Тому швидко наростити поставки в Росію вона просто не зможе. Зате крок з відміною ембарго був би логічним геополітичним кроком і сприяв би вибудовуванню зовнішньополітичних зв'язків. Це сприяло б просуванню енергетичних проектів, зокрема, будівництву газопроводу «Турецький потік» на території Греції".